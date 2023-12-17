Умер режиссер Отар Иоселиани

В возрасте 89 лет умер советский, грузинский, французский кинорежиссер Отар Иоселиани. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост в Telegram-канале.

«Ушел Отар Иоселиани — великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг», — написал он.

Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. Учился на механико-математическом факультете МГУ. В 1965 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

Режиссер создал кинокартины «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль», которые были отмечены международными наградами, включая приз ФИПРЕССИ.

С начала 1980-х годов Отар Иоселиани начал работать во Франции, где снял несколько документальных и полнометражных картин.