Умер советский украинский певец и режиссер Тадей Эдер

16 декабря в родном Львове скончался советский и украинский артист Тадей Эдер. Эдер был художественным руководителем Львовского оперного театра.

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Тадей Эдер закончил Львовское музыкальное училище имени Шашкевича в 1968 году и юридический факультет Львовского национального университета имени Франко в 1974-м.

В 1967-1968 - артист оперной студии Львовской академии имени Лысенко. В 1969-1971-м - артист Государственной заслуженной хоровой капеллы "Трембита". В 1972-1987 году - заместитель директора Львовского театра оперы и балета, в 1988-1997-м - директор Львовской областной филармонии. В 1998-2015 годах - директор Львовского государственного академического театра оперы и балета.

Заслуженный работник культуры Украины (звание присвоено в 1993 году). В 2013 году указом президента РФ награжден орденом Дружбы - за большой вклад в сохранение и популяризацию русского культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур российского и украинского народов.