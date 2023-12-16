Шольц посетил спектакль Серебренникова

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неожиданно посетил спектакль Кирилла Серебренникова BAROCCO, который идет в гамбургском государственном театре «Талия». Об этом сам режиссер сообщил в Telegram-канале.

На премьеру BAROCCO канцлер прибыл со своей женой Бриттой Эрнст. Они приехал в театр прямо из Брюсселя. Очевидцы пишут, что в восемь вечера к воротам театра незаметно подъехали два лимузина. Состоялся короткий прием с шампанским. Шольц выпил с руководителем театра Иоахимом Люксом, а затем сел с супругой в 7 ряд партера, между изумленными зрителями.

«А после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги», — написал Серебренников.

Он добавил, что немецкий актер Тило Вернер исполнил импровизацию на песню Besogna morire. Один куплет звучал на венгерском языке, и Вернер пошутил про «отношения» Шольца и Орбана.

По словам Серебренникова, все засмеялись, и «вроде канцлер не обиделся».