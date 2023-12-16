Серебренников сообщил, что его спектакль BAROCCO в Гамбурге посетил Шольц

Российский режиссер Кирилл Серебренников сообщил в своем Telegram-канале, что канцлер Германии Олаф Шольц посетил его спектакль BAROCCO в Гамбурге, а после спектакля пообщался с артистами за кулисами. "Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль "BAROCCO" в театре Талия (Гамбург)", - написал режиссер. Серебренников поделился, что канцлер выпил вина, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги. Режиссер также рассказал, что в импровизационной части спектакля один куплет песни исполнялся на венгерском языке, в нем была шутка про "отношения" Шольца и премьера Венгрии Виктора Орбана. "Все смеялись, и, вроде, канцлер не обиделся", - отметил Серебренников. Также культурный деятель поделился, что 15 декабря, вечером, поступил звонок из федерального ведомства уголовной полиции, в котором говорилось, что Шольц хочет по приезду из Брюсселя посетить представление вместе с женой Бриттой Эрнст. Режиссер рассказал, что перед началом спектакля подъехали два лимузина. Шольц с супругой сели посреди партера (седьмой ряд) между изумленными гостями. "По его (Шольца. - "Газета.Ru") словам, его самым большим беспокойством в Брюсселе было то, что речь Виктора Орбана затянется настолько, что ему придется пропустить спектакль в "Талии", - отметил Серебренников. До этого сообщалось, что Серебренников планирует снять снимет сериал по "Призраку Оперы" на английском языке.