Деревянко после криптоскандала забрал картины из офиса Мулузяна

Известный актер Павел Деревянко после криптоскандала явился в офис и забрал картины, рассказал его бывший бизнес-партнер Григорий Мулузян. Об этом пишет SHOT.

Ранее в СМИ появились публикации, что трейдер Мулузян потерял на криптобирже Xena Exchange ₽265 млн. Утраченные денежные средства принадлежали инвесторам - артистам и бизнесменам, которых приводил Деревянко.

Криптобизнесмен пояснил, что с актером после скандала виделся только в тот день, когда он приехал в офис и забрал картины.

Мулузян отметил, что спросил бывшего бизнес-партнера о том, как дальше будут складываться их отношения, но тот промолчал.