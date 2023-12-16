Появились кадры с церемонии прощания с автором «Бандитского Петербурга»

На новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге началась церемония прощания с журналистом, писателем и автором «Бандитского Петербурга» Андреем Константиновым. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке». В зале среди прочего играет музыка из культового сериала.

На церемонию прибыли известные друзья Константинова, родственники и поклонники. Они несут цветы к гробу знаменитого петербуржца. После этого писателя похоронят на Смоленском кладбище.

Ранее «Фонтанка» писала, что после окончания панихиды процессия направится на Смоленское кладбище на Васильевском острове. Отпевание пройдет в Смоленской церкви в 14:00.

О смерти Андрея Константинова стало известно 13 декабря. Ему было 60 лет. Журналиста обнаружили без признаков жизни в его квартире. Последний год жизни он тяжело болел.