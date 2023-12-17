Ландшафтный парк без свалки из вывесок и киосков. Такой должен появиться в Омске

Он как бы есть и сейчас, но нуждается во внимании. За что его любят и критикуют омичи? А что хотят сделать с ним событийные программисты территорий и насколько столичные подходы реализуемы у нас? Как решить вопросы парковки и коммерциализации? Обо всём этом - в текстовой версии видеоподкаста "Зерно архитектуры", совместного проекта "Омск Здесь" и сети кофеен Skuratov Coffee. Ведущая Алина Бегун встретилась с архитектором московской компании Citymakers Александром Зальцманом, которая в прошлом году взялась за разработку концепции парка 300-летия Омска. Концепции, надо сказать, не первой. А также поговорила с маркетологом и художницей Марией Рыбкой, которая несколько лет прожила рядом с парком, видела, как он менялся и чем выгодно отличается от других зелёных зон Омска. Взгляд со стороны Архитектор, руководитель проектов компании Citymakers Александр Зальцман - Об Омске я скорее слышал, чем знал. С командой [застройщика микрорайона Зелёная река], которая пригласила нас делать концепцию, знаком чуть лучше. Компания хотела бы подарить городу концепцию именно большого общественного пространства на Левом берегу, поскольку территория попадает в сферу интереса самой компании. А парк достаточно близко к ним. Это большое озеленённое пространство. Там 46,5 га. Это много. Ещё немножко, и будет лесопарк. Нас позвали, чтобы мы придумали идею парка, и отдельно попросили, чтобы он был сделан немножко не так, как остальные общественные зелёные пространства Омска <…>. С нами были предельно откровенны. Сказали, что Омск достаточно трудно реализует многие проекты. Они хотели, призвав нас, показать свой подход, в том числе, к созданию городских пространств, и попросили нас сделать это не то что бы по каким-то московским лекалам, но по нашему московскому подходу и опыту. Мы занимаемся развитием территорий, работаем с девелоперами и с городами, иногда берём площадки в управление. Наш самый известный проект, который на слуху, - это парк "Зарядье" (открыт в Москве в 2017 году, - прим. ред.). Мы были лидерами консорциума архитекторов-урбанистов, которые участвовали в конкурсе на разработку. Наша команда победила вместе с Diller Scofidio + Renfro (архитектурное бюро из Нью-Йорка, - прим. ред.) и другими архитекторами. Наша роль была в выстраивании социокультурной программы парка. Что там будет происходить, зачем, как? Этим проектом мы занимались, наверное, лет пять. У нас есть и другие проекты: в Москве, в других городах России. Где-то мы делаем мастер-планы, то есть стратегии развития довольно больших территорий, разложенные по времени. Мы определяем, что делать, кого привлечь, как организовать процесс от момента, когда нужно только приступить к работе, проанализировать территорию, понять, о чём она, вплоть до участия в реализации. Многоэтажные сложные здания мы не берём, но делаем технические задания для архитекторов. Мы, скорее, архитекторы ландшафта и заодно событийные программисты территории. С чего началось знакомство москвичей и омского парка? Мы несколько раз ездили смотреть территорию. И в тёплое время года, когда через деревья не видно ничего вокруг, и в холодное. Успели хорошенько "прочесать" местность. У нас была очень большая исследовательская часть, в которую вошло общение с жителями, несколько проектных сессий, онлайн-опросов. Когда мы заканчиваем этап проекта и у нас появляется что рассказать, мы пытаемся показать его в городе и заверить его среди жителей и городских экспертов, в которые входят, конечно, власти: департамент архитектуры, привлечённые им специалисты, а также среди тех людей, которые смогут дальше двигать проект, в том числе бизнес. Когда я в первый раз пришёл в парк, я увидел очень разнообразный красивый ландшафт, в котором совершенно ничего не придумано для комфорта жителей, никакого сервиса. Я увидел большое прекрасное поле, в центре которого располагается забор. Всё как мы "любим". И, самое главное, я увидел огромную любовь к высадке аллей. Это прямо важное, что надо знать, про подход Омска. Потому что есть Аллея профсоюзов, есть аллея, где высажены деревья всеми возможными большими людьми Омска за последние 15 лет. И в первые приезды мы сразу же получили пожелание ещё нескольких новых аллей. Вот такой подход, именно специфический для Омска. Несмотря на странность, в этом есть что-то прекрасное, все хотят участвовать в их высадке. Но на самом деле всё-таки аллей сейчас не так уж и много. Есть одна на входе с бульвара Архитекторов, она по нашей концепции останется. Есть аллейная посадка возле памятника. Её придётся подвинуть, потому что там, по планам города, не нашим, должен появиться спортивный комплекс. К счастью, там не деревья, а кусты. Чего не будет в парке, а что появится? Мы не очень любим и не считаем правильным модернистский взгляд архитектора сверху, когда он берёт поле и на нём рисует графику из дорожек, жилья и чего бы то ни было ещё. Например, один из самых известных градостроительных проектов модернизма 20 века - проект "Бразилиа" (проект новой столицы Бразилии, построенной с нуля в 1960-х архитекторами Лусио Костой и Оскаром Нимейером. С воздуха город, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, напоминает птицу или самолёт, административные и общественные здания восхищают формами, но есть сомнения экспертов с точки зрения ориентированности столицы на собственных жителей, - прим. ред.). Мы суперпротив такого. Наследие Ле Корбюзье (архитектор XX века, идеями которого вдохновлялись авторы Бразилии и которого, кстати, вспоминали в контексте оживления омского пивзавода на Волочаевской , - прим. ред.) не нужно использовать в проектах, связанных со средой, где находятся люди. Мы должны найти и подчеркнуть ценность, а там, где её нет, создать. Поэтому мы отнеслись к парку как интерьерному пространству, в котором есть внутренние окружённые деревьями поляны, большие и маленькие ландшафтные ситуации, через которые можно маршрутом провести людей. Такая "анфилада помещений", как, условно, во дворце или даже скорее в замке, потому что все они неравномерны и разной формы. Такой подход, кстати, в некотором смысле был реализован в "Никола-Ленивце" (арт-парк возле одноимённой деревни в Калужской области, самый крупный в Европе - 650 га, где воплощаются творческие эксперименты и идеи ландшафтного искусства, - прим. ред.) . Там есть парк "Версаль" (создан французским бюро Wagon Landscaping в рамках фестиваля "Архстояние", - прим. ред.) с квадратными и круглыми пространствами, вырубленными в лесу. Но мы в Омске ничего не должны вырубать, у нас всё и так есть. Главное - выстроить маршрут через классные места. Подчеркнуть эти места, привести к ним, поставить какие-то маркеры или ландшафтные доминанты, арт-объекты. Например, посетитель парка проходит через лес, утыкается в башню, забирается наверх, оказывается на балконе и только тогда видит, что перед ним раскидывается огромное поле. Это и есть создание ландшафтной ситуации. Или же мы делаем интересную экотропу, которая петляет между совершенно прямой квадратно-гнездовой посадкой берёз. То есть нарушаем линейность мягким маршрутом. В такие "игры" мы очень любим играть. Кстати, подобную башню запроектировали при благоустройстве парка в Калачинске "Калач на Оми" и даже реализовали. Но по итогу возникли вопросы к подрядчику из-за качества сборки и материалов При этом часть территории парка остаётся без явных ландшафтных аттракционов, но мы предполагаем, что возле размещения нашего творческого досугового центра, который мы называем "Лесная мастерская", могут проводиться фестивали, появляться новые арт-объекты. Наша концепция рассказывает не только о том, что сделать можно прямо сейчас, на первом этапе, втором и потом, а о том, как можно пользоваться этим в дальнейшем развитии. Как решить вопрос с парковками? Здесь мы идём по достаточно известному пути: рассчитываем количество необходимых парковочных мест для регулярного использования парка. Это, во-первых, парковки, которые находятся внутри территории. Мы их немного сокращаем, потому что там вырубили 5 тысяч деревьев, чтобы сделать гигантское пятно асфальта, где был картинг до недавних пор. Это было зря, это уж слишком. Во-вторых, есть парковочные места в ближайшем окружении, в улично-дорожной сети. Плюс около 100 машино-мест проектируется возле будущего спортивного сооружения. И этого достаточно. Если брать какое-то праздничное использование территории, фестивальное, то не имеет смысла даже надеяться, что парк должен обеспечить всех машинными местами. Чем успешнее парк, тем меньше в этом вообще смысла. Парк Горького в Москве в день городских праздников, например, в День России, принимает 300 тысяч человек. А парковочных мест у него 200 на парковке и в окружении, в улично-дорожной сети, ещё примерно столько же. И почему-то все туда входят. Однажды все мы будем в центрах городов парковаться платно. В случае успешного городского развития и успешного развития городского управления у нас в каждом городе должен быть хороший мультимодальный общественный транспорт. Мультимодальный - это когда есть транспорт, который везёт тебя на большие расстояния за три остановки через весь город. До этой остановки ты можешь доехать на каком-то другом транспорте. Может быть, это автобус маленький или самокат, который ты можешь арендовать. То есть у тебя для всех случаев, для разных длин есть разный тип транспорта. Как сделать финансово устойчивый парк, а не свалку вывесок и киосков? Коммерциализация парка - это, безусловно, очень важная вещь для обсуждения. Мы ждём момента, когда определится управляющая компания у парка, чтобы с ней об этом поговорить. Пока мы не знаем точно, кто это будет, и вообще, позовут ли нас на этот разговор. Мы бы очень хотели. В Омске есть категорически неправильный опыт коммерциализации парка, который очень легко увидеть, зайдя, например, в парк 30-летия ВЛКСМ. Там ты заходишь на территорию через ворота, и у тебя за заборчиками брендированные зоны. Вот аттракцион один, вот другой, вот кафешка, и вот они друг за другом. И ты идёшь каким-то кривым маршрутом между заборчиками. Каждый пытается погромче рассказать про себя, у всех баннеры, у нескольких сразу играет музыка. Мы вообще суперпротив таких вещей, так это не работает. Это снижает ценность места и убивает напрочь концепцию, парк становится проходным двором. Из-за этого классные интеграции коммерческих брендов или партнёров, мягкие и тонкие, в принципе становятся невозможны, потому что получается свалка брендов. Мы за то, чтобы мягко коммерциализировать. Есть фестивальная коммерциализация. Для этого мы должны создать условия: удобное подключение, мебель, павильоны торговые, которые хранятся в специальной зоне парка и выставляются при проведении мероприятий. Есть коммерциализация сервисная, когда мы создаём в нужных местах сервисы, чтобы поесть, попить, образовательные активности в "Лесной мастерской", прокат оборудования (велосипеды, ролики, лыжи). Мы просто правильно размещаем места, где люди могли бы переодеться, взять на прокат спортивное оборудование и таким образом оставить денежку на территории. Мы размещаем точки быстрого питания, кофе, кафе. Они в принципе и так есть, но только с одной стороны парка, а нам они нужны везде. Плюс у нас есть здание, спортивный комплекс, который тоже в этом смысле работает как общественный центр, как место, где можно поесть, попить. Отрезать кусочки территории и отдавать их, говорить, делай что хочешь, - это плохая практика. Мы считаем, что её нужно избежать и искать другие возможности, как сделать лучше. Как не покраснеть за то, что будет реализовано в итоге? Наша задача - сделать концепцию, рассказать о том, как может работать территория. Дальше ответственность, к сожалению, не наша. Мы максимум, что можем сделать, это советовать. Сейчас мы в целом закончили работу над концепцией, дальше вопрос сложной организации реализации этого проекта. Финансирование будет точно не от застройщика, его задачи здесь нет (к слову, в 2022 году компания по производству студней заявляла, что готова вложиться в благоустройство 2-3 га территории парка, - прим. ред.) . Мы с ним в одном тайминге делали концепцию, передали городу. Дальше нужно управляющую компанию найти, организовать её или оставить ту, что есть (парк поручали бюджетному учреждению мэрии "Спортивный город", - прим. ред.), поручить им функцию обслуживания, коммерциализации и реализации проекта. Мы видели несколько предыдущих итераций концепций. Из них я лучше всего помню большую коммерческую, ради которой были вырезаны на кадастровой карте куски территории под торговый центр, гостиницу, общественный центр. Я видел проект, в котором была ярмарочная история. И я знаю точно, пообщавшись с архитекторами, которых видел на градсовете по парку, что есть приверженцы такого подхода: в парк никто не придёт, пока ты не сделаешь там торгово-развлекательный центр. Мы считаем, что так не совсем верно думать. Лучше сделать общественное пространство, наполнить его активностями и для местных жителей, и для специально приезжающих, прошу заметить это, и для летнего, и для зимнего использования, но не нарушающего природный комплекс, не вырезающего куски под застройку. Это важно. Во многих проектах нас воспринимают как варягов. Да, это так работает. Спрашивают, почему вы позвали их, а не стали работать с местными? Ну, видимо, потому что у нас есть какая-то достаточно широкая экспертиза и большой опыт работы в разных местах. Да, может быть, мы чуть-чуть хуже в начале проекта, слабее местных команд в плане понимания того, что происходит в городе, с кем можно разговаривать, какие есть особенности поставок, плитки, дерева, светильников. Мы эту информацию накапливаем в процессе работы. Но, с другой стороны, у нас есть опыт работы ещё в десяти больших городах России. Мы понимаем, что ситуации в целом похожи. Что есть какие-то вопросы, связанные с организацией процесса и в начале проекта, и дальше, когда он закончится, которые нужно иметь в виду. Есть общение с жителями, с которыми надо выстраивать диалог разными средствами. Комплексное видение, как эту штуку делать, у нас, наверное, чуть-чуть посильнее. Как ни крути, так часто случается [что концепция остаётся набором картинок без реализации]. Это наша боль. Мы очень-очень стараемся с самого начала проекта сделать так, чтобы он реализовался, предусмотреть все проблемные места. Очень надеемся, что в этот раз всё получится здорово. P.S.: омский взгляд Маркетолог, художница Мария Рыбка. Занималась сбором мнений омичей о том, что они хотят от парка - Я открыла для себя парк как постоянное место досуга лет пять назад. До этого, когда я училась в школе, это было очень такое тёмное место, куда лучше не соваться. Считалось, что здесь всякие девиантные персонажи тусуются и вообще достаточно опасно и темно. Ни одного фонаря здесь в принципе не было. Но когда наступило внезапно 300-летие города, в честь чего парк и назван, все вспомнили, что вообще-то здесь обещали сделать "Диснейленд". По-быстренькому насыпали гравий для дорожек, поставили несколько фонарей. Оказалось, что даже такого минимального преображения достаточно, чтобы местные жители стали очень активно использовать эту территорию. Первое время наблюдался перекос. Я тогда ходила на пробежки. И вот ты бежишь с утра, а рядом сидит чувак на корточках, и видно, что он отходит от ночи. Эти два "комьюнити", назовем их так, ещё какое-то время находились здесь параллельно, причём очень близко. А сейчас тут уже вообще нет, как мне кажется, атмосферы опасности. И днём, и утром, и вечером полно людей с детьми, собаками, колясками. Играют в футбол, катаются на лыжах. В общем, жизнь кипит. Даже были забавные ситуации, когда друзья приезжали в гости, и я звала их "завтракать на озеро", то есть к нашему мини-котловану с уточками в парке. У меня такая большая любовь к этому месту ещё и потому, что здесь нет никаких аттракционов, нет шума городского, а есть единение с природой, но при этом ты не на совсем заброшенных окраинах <...>. Пруд в парке и эскиз его преобразования Тут есть свои мемы. Например, я замечала, что сюда отправляют всё, что осталось от других парков: лавочки, которые видят в других местах, оказываются здесь, урны, которые разрисовывали активисты. Тут, конечно, есть над чем поработать. Даже лыжный прокат здесь есть, но только для тех, кто знает, потому что он в будке охранника, и там очень мало лыж. Мы приходили с друзьями, и на парней не было ботинок большого размера. Ещё, кстати, знаю, что у парка есть альтернативное название - "холодный лесок", потому что здесь летом в жару действительно очень прохладно. Видимо, за счёт большого количества деревьев. Каким видят парк омичи? Опыт общения с местными жителями [в рамках опросов и прогулок, организованных для исследования Citymakers о предпочтениях омичей] был волнительный. Я переживала, придёт ли кто-то вообще. Но было поразительно много людей. Многие из них были местными жителями, кто-то приехал из других районов, потому что они сюда в принципе, как оказывается, приезжают проводить досуг - в зоопарк, на горки, и были местные бизнесмены. Мы выделяли зоны, которые для них являются важными, составляли тепловую карту: где безопасно люди себя чувствуют, где нет, где больше нравится, где нет. Проходили по ключевым точкам: спортивной площадке, пруду. Спрашивали их о том, как они воспринимают это место, какие у них есть идеи о его развитии. Сошлись во мнении, что всех очень тянет этот парк как раз потому, что здесь очень клёвые природные зоны, есть смешанный лес, есть берёзовые рощи. Здесь можно даже грибы собирать. Всем хотелось бы, конечно, благоустройство, но при этом использовать максимально натуральные материалы, оставить природу <...>. Бизнесмены, которые были на прогулке, оказались приятными людьми. Они высказались против того, чтобы всё застроить, заасфальтировать, очень топили за это место, хотя многие даже здесь не живут рядом. Сейчас бизнесы есть у входов в парк, где-то стоят по краям, не внедряясь в жизнь парка <...>. То ли просто не верят в трафик внутри парка <...>. И все были против того, чтобы ставить платные карусели. Многие родители, делились, как классно, что ты сюда приходишь и не начинается канюченье: "купи то, купи сё", потому что здесь покупать нечего. Это качественно другой досуг, дети настраиваются на другую волну, у них нет возбуждающих триггеров со всех сторон в виде каруселей и остального. Также я была фасилитатором на мозговом штурме, где обсуждали разные концепции развития парка. Предлагали делать исторический парк, что-то вроде Асгарда (в скандинавской мифологии это небесный город, обитель богов-асов, - прим. ред.) , спортивную историю. Из конкретных идей некоторые показались жизнеспособны. Например, здесь проводят йогу, но в леске, где куча комаров. Была идея сделать деревянную площадку возле прудика. Или просто сделать деревянные сиденья для созерцания <...>. Одна из основных болей была о том, что люди хотели бы почистить этот пруд. Раз там даже уточки живут который год, то, видимо, не настолько он пропащий. Люди были за такой вот тихий досуг. Почему стоит идти не на "Зелёный остров", не в парк Победы, а именно сюда? Мне вообще всегда обидно, когда в больших городах куча разных маленьких парков есть в жилых районах, где тебе не обязательно ехать куда-то через весь город. Поэтому мне кажется, что такие уголки, как парк 300-летия Омска, как раз стоит развивать, чтобы у людей, которые живут на Левом берегу, тоже был досуг. Мне кажется, сюда можно приходить как раз за этой атмосферой: уютной, домашней. Здесь безумно красивая природа. Она так близко, тебе не нужно огромных расстояний проходить. Сейчас я приезжаю в этот парк достаточно редко, но скучаю по этому месту. Оно действительно особенное. Даже эти полупустые беседки. Я теперь живу недалеко от парка 30-летия ВЛКСМ. Когда переезжала, думала, ну буду там тусоваться. В итоге была несколько раз, и там настолько активная музыка со всех сторон. Мне показалось, что именно этим парк 300-летия Омска отличается - спокойствием, безмятежностью. Подробнее рассмотреть эскизы Citymakers для омского парка можно здесь . Предыдущий выпуск подкаста рассказывал о том, как поднять туризм и прибыль на городских заброшках и руинах , если вспомнить Колизей. Все видеовыпуски подкаста "Зерно архитектуры" - вот тут. Любопытные проекты, реализованные в разных российских городах не со столичными бюджетами, ищите в нашей подборке в части 1 и части 2 . Фото: скриншоты подкаста "Зерно архитектуры", архив "Омск Здесь"