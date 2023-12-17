В Москве выстроилась очередь из машин скорой помощи

Перед Инфекционными больницами № 1 и № 2 в Москве выстроилась длинная очередь из машин скорой помощи, сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что большинство заболевших — с пневмонией.

Перед зданием больницы № 1 собралось около 30 автомобилей. Около учреждения № 2 очевидцы насчитали более десяти машин.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. У пациентов температура поднимается до 40 градусов без остальных симптомов, иногда гипертермия сопровождается сильной болью в горле и кашлем. Зачастую болезнь приводит к скрытой пневмонии.

До этого ВОЗ заявила о распространении инфекции неизвестной природы в северных провинциях КНР. По данным системы общественного наблюдения ProMED, отслеживающей вспышки заболеваний по всему миру, больницы в Пекине и Ляонине оказались переполнены, а во многих школах отменены занятия.