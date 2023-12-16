В московском театре прокомментировали инцидент с Еленой Ваенгой

В московском Театре на Малой Бронной прокомментировали инцидент с певицей Еленой Ваенгой.

Накануне сообщалось, что артистке стало плохо на спектакле вечером 15 декабря - ей вызывали скорую.

Отчего именно исполнительница потеряла сознание - не уточнялось.

Позже в пресс-службе учреждения заверили, что с Ваенгой уже все хорошо.

"Все нормально. Ничего такого не было, просто стало плохо во время спектакля, все хорошо уже", - заявила РИА Новости

представитель театра.

При этом она подчеркнула, что певица присутствовала на постановке в качестве зрителя.

Директор артистки Александр Дробыш также отметил РИА, что ничего серьезно - иначе он бы знал.

Ранее в некоторых новостных Telegram-каналах прошла информация, что Ваенге стало плохо на сцене, где она якобы играла одну из ролей в спектакле "Слава. Молодость". Худрук театра Константин Богомолов в комментарии "Газете.ru" тут же назвал это "чушью".