Минюст признал иноагентом актера Анатолия Белого

"А. А. Вайсман принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.