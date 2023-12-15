МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла

Как заявили в ведомстве, священнослужитель «скрывается от досудебного расследования».

МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
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В ноябре киевские власти заочно предъявили обвинения предстоятелю РПЦ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Буданова

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал христианские церкви мира и международные организации поддержать каноническую Украинскую православную церковь, законопроект о запрете которой в первом чтении приняла Верховная рада.

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