Путин второй раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин второй раз приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Сегодня он выступит на съезде "Единой России", который проходит на этой площадке.

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Но до этого глава государства решил осмотреть экспозицию регионов, расположенную в павильоне №75. Его сопровождает гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Как ожидается, Путину покажут, в частности, стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга. В павильоне представлены и новые территории.

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Президент уже посещал выставку-форум "Россия", призванную продемонстрировать главные достижения страны, двумя неделями ранее. Тогда Путин, в частности, побывал в павильоне №1, где расположилась экспозиция "Движения первых" и президентской платформы "Россия - страна возможностей" под названием "Первые в России - стране возможностей". Он прогулялся по залу "Патриотизм", осмотрел интерактивные голографические экспонаты, посвященные выдающимся деятелям науки и культуры - химику Дмитрию Менделееву, конструктору Сергею Королеву, писателю и поэту Александру Пушкину, композитору Петру Чайковскому и другим.

Помимо этого, глава государства заглянул в павильоны "Атом" (посвящен истории отечественной ядерной физики и использованию атомной энергии в мирных и оборонных целях) и "Сделано НАМИ" (экспозиция Минпромторга с инсталляциями, рассказывающими о достижениях российской промышленности и стоящих перед ней вызовах).

Международная выставка-форум "Россия" является первым событием такого масштаба с советских времен. Она продлится до 12 апреля. Задача мероприятия - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.