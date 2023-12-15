Сергей Урсуляк - о театральном дебюте: Для меня важно, что "Другая сказка" помогает преодолеть чувство одиночества

В Театре им. Маяковского 16 и 17 декабря состоится громкая премьера - спектакль "Другая сказка" в постановке Сергея Урсуляка. Накануне дебют киномастера на театральной сцене показали журналистам, а сам режиссер рассказал о том, почему выбрал драматургию Исаака Шварца и с какими сложностями столкнулся, сменив киноплощадку на подмостки.

"Другая сказка" неслучайно носит именно такое название. Этот спектакль - композиция, сложенная режиссером сразу из нескольких пьес Исаака Шварца, сказок Ганса Христиана Андерсена, а еще свое отражение в постановке нашел малоизвестный киносценарий Шварца, созданный им вместе с Николаем Эрдманом.

"Когда я приступал к этой работе, понимал - все мои интересы лежат в области советской драматургии. Шварц, которого я всегда любил, оказался наиболее близок моему сегодняшнему состоянию, а кроме того, каждый в его текстах находит что-то свое. Получилась такая фантазия на тему", - рассказал Сергей Урсуляк о выборе материала.

Он также сравнил работу режиссера в кино и театре, отметив, что последняя - сизифов труд: "В отличие от кино, в театре я не могу ничего зафиксировать, более того, каждый раз я рискую увидеть другой спектакль - и это то, что меня скорее не радует".

По словам Сергея Урсуляка, самое главное для него в этой работе то, что "Другая сказка" помогает преодолеть чувство одиночества.

"Для меня важна эта общая позитивная эмоция. О чем спектакль? Во-первых, я зарекся формулировать, о чем тот или иной мой фильм, то же и здесь. С одной стороны, все настолько очевидно, а с другой, - каждый увидит свое", - подчеркнул мастер.