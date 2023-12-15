В СПбГУ рассказали, кто создал двойника Путина

Виртуального двойника президента России Владимира Путина, задавшего ему вопрос на прямой линии, создал один из лучших студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

— Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе, — говорится в сообщении.

В вузе подчеркнули, что университет не принимал участия в создании дипфейка президента — это полностью инициатива самого студента.

— Мы гордимся своими сильными и креативными обучающимися и выпускниками. Наш главный выпускник — Владимир Владимирович Путин — человек, которого не сможет повторить или превзойти ни одна нейросеть, — передает сообщение РИА Новости.

На прямой линии с президентом РФ появился его дипфейк под видом «студента СПбГУ» и спросил у главы государства, правда ли то, что у него много двойников.

В четверг, 14 декабря, прошла итоговая пресс-конференция и 19-я по счету прямая линия президента России Владимира Путина. Главные темы мероприятия — в материале «Вечерней Москвы».