Как быстро протрезветь: научные факты и рекомендации

Алкогольное опьянение, приводящее к обезвоживанию, плохому самочувствию и множеству других проблем, может испортить новогодние каникулы. «Рамблер» рассказал о способах, которые помогают протрезветь быстрее.

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Что происходит в организме из-за алкоголя

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Алкоголь быстро всасывается в кровь через стенки желудка и кишечника, начинает влиять на мозг, подавляя функции через угнетение нейромедиаторов — химических веществ, которые передают сигналы между нейронами. Они играют ключевую роль в передаче информации в мозге, помогая контролировать настроение, поведение и память.

Спиртное в организме метаболизируется в печени. Этот процесс требует времени, а скорость метаболизма зависит от индивидуальных факторов — пола, веса, генетики и степени алкогольного опьянения.

Эксперты, опрошенные РБК Life, сообщили, что «умеренно пьяному» человеку в среднем требуется от шести до десяти часов, чтобы полностью протрезветь (при этом алкоголь из организма за это время не выведется). Чем выше крепость напитка, тем дольше время выведения, рассказал изданию нарколог и психиатр Николай Назарьев.

Способы протрезветь быстрее

Среди способов, позволяющих быстрее протрезветь, чаще всего называют три основных:

Пить воду. Алкоголь обладает мочегонным эффектом и может провоцировать дегидратацию, большие потери жидкости. Если пить достаточно воды, можно увеличить выведение спиртного с мочой и уменьшить обезвоживание организма. Медики, опрошенные РБК Life, советуют пить обычную негазированную или минеральную воду. Есть. Пища может замедлить всасывание алкоголя в кровь, также она дает дополнительную энергию, которая помогает чувствовать себя более бодрым. Чтобы протрезветь быстрее, стоит съесть что-то легкое и полезное. Отдохнуть. Отдых и сон помогают восстановлению организма и позволяют ему более эффективно выводить алкоголь.

РБК Life называет бонусный способ — запустить выработку «гормонов счастья», в частности окситоцина, помогающих чувствовать себя бодрее. Среди естественных способов повысить уровень гормона — тактильные контакты с близкими и приятные социальные взаимодействия.

Если опьянение сильное и самочувствие резко ухудшается, необходимо обратиться к врачам. Медики могут принять решение установить пациенту капельницу — в зависимости от тяжести интоксикации.