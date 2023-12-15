Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс

Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Отмечается, что тестовый рейс выполнялся без пассажиров. Его запланировала рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара.

Полет был нужен, чтобы проверить все аспекты взаимодействия аэропортовых, диспетчерских, специальных служб, дать оценку их готовности к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов, говорится в тексте.

"Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров – главный приоритет", – подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.