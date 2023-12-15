Директор аэропорта Краснодара сообщил о его готовности к возможному открытию
Краснодарский аэропорт готов к возможному открытию, вся инфраструктура в идеальном состоянии. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил управляющий директор международного аэропорта «Краснодар» Дмитрий Кириченко.
— Все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку. Более того, за прошедшие почти два года ограничения полетов в аэропорт Краснодар наши службы ни на минуту не прекращали готовиться, повышать свою квалификацию, — рассказал он.
Кроме того, региональные власти поддерживали аэропорт в идеальном состоянии, пишет РИА Новости.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказали, что 15 декабря будет выполнен тестовый рейс. По его результатам будет принято решение о возможности открытия аэропорта.
Продажа билетов на тестовый рейс из международного аэропорта Внуково в Краснодар не планируется. Об этом ранее рассказали в контакт-центре авиакомпании.
Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Помимо Краснодара, ранее временно ограничили полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика и ряда других городов.