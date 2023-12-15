Ушла из жизни заслуженная артистка России Мадина Галимханова

"Мадина Аюповна принадлежит к легендарному поколению мастеров, принесших заслуженную славу Волгоградскому музыкальному театру. Ее жизнь и судьба - пример беззаветного и преданного служения любимому искусству", - отмечено в некрологе.

Мадина Галимханова родилась в 1943 году. Актрисой мечтала стать с детства. Окончив в 1968-м Московский государственный институт театрального искусства имени Луначарского по специальности "артист музыкального театра", была принята в труппу Волгоградского музыкального театра. В котором служила всю свою творческую жизни, сыграв на его сцене более 110 главных ролей в спектаклях классического репертуара, в советских и зарубежных музыкальных комедиях.