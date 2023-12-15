Ушла из жизни заслуженная артистка России Мадина Галимханова
Скончалась советская и российская актриса театра и кино Мадина Галимханова.
"Волгоградский музыкальный театр с глубоким прискорбием извещает: Мадина Аюповна Галимханова скончалась 14 декабря", - говорится на сайте учреждения культуры. Галимханова - заслуженная артистка РСФСР, бывшая солистка театра, ветеран волгоградской сцены.
"Мадина Аюповна принадлежит к легендарному поколению мастеров, принесших заслуженную славу Волгоградскому музыкальному театру. Ее жизнь и судьба - пример беззаветного и преданного служения любимому искусству", - отмечено в некрологе.
Мадина Галимханова родилась в 1943 году. Актрисой мечтала стать с детства. Окончив в 1968-м Московский государственный институт театрального искусства имени Луначарского по специальности "артист музыкального театра", была принята в труппу Волгоградского музыкального театра. В котором служила всю свою творческую жизни, сыграв на его сцене более 110 главных ролей в спектаклях классического репертуара, в советских и зарубежных музыкальных комедиях.
Экранный дебют - 1965 год, легендарная драма с Олялиным, Кузьменковым и Волошиным "Дни лётные". В картине свою первую кинороль сыграла Вера Алентова.
Дочь - заслуженная артистка России Анна Стрельбицкая.