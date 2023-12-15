Терапевт предупредил о возможном нагноении рук из-за антисептика

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев предупредил о риске повреждения кожи и нагноения рук из-за использования антисептика. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

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Эксперт отметил, что применение средств на спиртовой основе опасно для кожи. Антисептики смывают защитный слой, что приводит к повреждению поверхности рук — из-за этого на них может прижиться инфекция.

«Антисептика не нужно, достаточно воды с мылом», — подчеркнул Воробьев.

Терапевт также заявил, что грязными руками не стоит без необходимости прикасаться к лицу немытыми руками, чесать нос и область глаз. Таким образом происходит перенос возбудителей респираторных заболеваний.