Терапевт предупредил о возможном нагноении рук из-за антисептика

Терапевт предупредил о возможном нагноении рук из-за использования антисептика
Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев предупредил о риске повреждения кожи и нагноения рук из-за использования антисептика. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».
Эксперт отметил, что применение средств на спиртовой основе опасно для кожи. Антисептики смывают защитный слой, что приводит к повреждению поверхности рук — из-за этого на них может прижиться инфекция.
«Антисептика не нужно, достаточно воды с мылом», — подчеркнул Воробьев.
Терапевт также заявил, что грязными руками не стоит без необходимости прикасаться к лицу немытыми руками, чесать нос и область глаз. Таким образом происходит перенос возбудителей респираторных заболеваний.
Напомним, что ранее Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах. В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует этому периоду года. При этом жителям столицы будет полезно промывать нос, употреблять витамин С и вести здоровый образ жизни.