Театр сатиры покажет 35 детских спектаклей за две недели
С 23 декабря по 8 января в Московском академическом театре сатиры пройдет сказочный «Новогодний марафон»: на трех сценах театра будут представлены лучшие детские спектакли и новогодние интермедии.
Московский академический театр сатиры открывает сказочный «Новогодний марафон». В зимние каникулы на Основной сцене, на Детской сцене театра сатиры и на Прогресс-сцене театра сатиры пройдет серия детских сказок для детей всех возрастов: «Щелкунчик и Мышиный король», «12 месяцев», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Остров сокровищ», «Коза Луиза и НЛО», «Дюймовочка», «Вождь краснокожих», «Поющий поросенок» по произведениям Астрид Линдгрен, Самуила Маршака, Теодора Гофмана, Ганса Христиана Андерсена, О`Генри и др.
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей ГАЗАРОВ:
Детский «Новогодний марафон» пройдет в театре второй раз. И мы говорим о рождении новой сатировской традиции: Новый год, Рождество – зимние каникулы – это время детей, под которое мы отдаем три наши сцены, где два раза в день артисты труппы будут играть детские спектакли. Конечно, волшебство – неотъемлемая часть праздников, поэтому все наши сказки мы «адаптировали» под Новый год. Маленький зритель для нас не менее важен, чем зритель взрослый. Вот почему мы активно развиваем детское направление, выпуская премьеры по классическим и современным пьесам, в которых играют не только молодые, но и наши заслуженные и народные артисты. Все постановки музыкальные и все технологичные. И рассчитаны на возраст 2-10 лет.
Перед каждым спектаклем в фойе и на сцене артисты театра покажут новогодние интермедии: Дед Мороз, Снегурочка и герои сказок разыграют призы от театра. Зрители смогут увидеть 35 спектаклей в течении двух недель, на Детской сцене они идут два раза в день. Специально к праздникам Театр сатиры сделал новогоднюю версию легендарной постановки «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»: спектакль-памятник, поставленный в 1968 году Спартаком Мишулиным, на котором воспитано не одно поколение детей, можно будет увидеть на Основой сцене театра. Остальные спектакли пройдут на Детской сцене и Прогресс-сцене.