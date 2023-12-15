Театр сатиры покажет 35 детских спектаклей за две недели

Детский «Новогодний марафон» пройдет в театре второй раз. И мы говорим о рождении новой сатировской традиции: Новый год, Рождество – зимние каникулы – это время детей, под которое мы отдаем три наши сцены, где два раза в день артисты труппы будут играть детские спектакли. Конечно, волшебство – неотъемлемая часть праздников, поэтому все наши сказки мы «адаптировали» под Новый год. Маленький зритель для нас не менее важен, чем зритель взрослый. Вот почему мы активно развиваем детское направление, выпуская премьеры по классическим и современным пьесам, в которых играют не только молодые, но и наши заслуженные и народные артисты. Все постановки музыкальные и все технологичные. И рассчитаны на возраст 2-10 лет.