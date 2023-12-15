Премьер Большого театра призвал сделать билеты на спектакли доступными
Премьер Большого театра Денис Родькин призвал сделать билеты на спектакли доступными для всех.
«Я затрудняюсь ответить, каким образом можно решить эту проблему [с билетами]. Но билеты однозначно должны быть более доступными, искусство должно быть не для избранных, а для всех», — сказал в беседе с NEWS.ru артист балета.
Родькин выразил сочувствие людям, которые часами стоят на морозе в огромных очередях за билетами. По его словам, он сам попал на спектакль театра, только «когда уже там работал». Кто виноват в такой ситуации вокруг Большого театра, артист ответить затруднился. Балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН призвала зрителей не покупать билеты на спектакль «Щелкунчик», а слетать за эти деньги на Мальдивы.