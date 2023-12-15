В список культурного наследия ЮНЕСКО включили еще пять объектов на Украине

В список культурного наследия ЮНЕСКО внесены еще пять объектов на Украине. Об этом сообщило на своем сайте Министерство культуры Украины.

«Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия утвердил решение внести еще пять объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой», — говорится в сообщении.

В охранный список попали здание Одесской областной филармонии, Одесского национального академического театра оперы и балета, Спасо-Преображенский собор Чернигова, а также церковь Архангела Михаила в селе Ужок Закарпатской области и деревянная церковь Св. Юра в городе Дрогобыч Львовской области.

15 сентября ЮНЕСКО внесло храм Святой Софии и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова в список объектов культурного наследия под угрозой уничтожения.