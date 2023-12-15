ЮНЕСКО включило в список культурного наследия здания в Одессе и Чернигове

В список культурного наследия ЮНЕСКО внесены еще пять объектов на Украине. Об этом сообщило на своем сайте Министерство культуры Украины.

В список культурного наследия ЮНЕСКО включили еще пять объектов на Украине
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«Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия утвердил решение внести еще пять объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой», — говорится в сообщении.

В охранный список попали здание Одесской областной филармонии, Одесского национального академического театра оперы и балета, Спасо-Преображенский собор Чернигова, а также церковь Архангела Михаила в селе Ужок Закарпатской области и деревянная церковь Св. Юра в городе Дрогобыч Львовской области.

15 сентября ЮНЕСКО внесло храм Святой Софии и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова в список объектов культурного наследия под угрозой уничтожения.

29 ноября Япония рекомендовала внести в список ЮНЕСКО хронику бомбардировки Хиросимы.

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