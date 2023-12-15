Минэнерго: свыше 670 тысяч человек остались без электроэнергии из-за непогоды
Свыше 670 тыс. человек в России остались без электроэнергии из-за непогоды, сообщили в Минэнерго.
«Серьёзное ухудшение погодной обстановки в ряде регионов России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения», — сообщили в Минэнерго.
По данным на 18:00, обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 185,5 тыс. человек, ДНР — 235,4 тыс., ЛНР — 255,7 тыс., Псковской области — 1,2 тыс., Смоленской области — 1,8 тыс. человек.
Ранее в семи городах Челябинской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени.