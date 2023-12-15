Морозы в Сибири: люди справляются, электросети не выдерживают

В Сибири сильные морозы. Вроде бы никого этим не удивишь. Для местных обычная ситуация. Но подводит инфраструктура. Как рассказали Business FM жители пригородов Красноярска — поселков Луговой и Новокузнецово, — вечером 8 декабря они остались без электроэнергии на целых 12 часов.

Электричество вернули, но мощностей не хватало не только на работу котлов отопления, но даже на освещение. В некоторых домах лопнули трубы и замерзли отопительные контуры. А на улице минус 40. Микрорайоны относительно новые. Как рассказала жительница Новокузнецова Анжелика, у нее дом 2017 года. То есть коммуникации (по крайней мере, на бумаге) должны быть в порядке:

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«В пятницу приехали домой, и начали повально сыпаться сообщения о том, что нет напряжения в сети. Включили свет, наверное, в пол-одиннадцатого, магазины не работают. Бензиновый генератор не завелся. Свет нам дали днем в воскресенье, на улице минус 40. В воскресенье, когда поняли, что дома плюс пять и электричества нет, поехали покупать газовую пушку, купили пропан, заправили газом баллон, привезли, отогревались пушкой».

Сейчас свет в домах есть, но они все еще «размораживаются», говорят местные. По их словам, в компании «Россети» советуют им использовать менее энергоемкие приборы, чтобы снизить нагрузку на сети в период морозов. Почему инфраструктура не справляется с нагрузкой в относительно новых районах? Вот как комментирует ситуацию представитель компании «Россети Сибирь» Михаил Ленивцев:

Михаил Ленивцев, представитель компании «Россети Сибирь»:

«Дело осложнялось тем, что в этих населенных пунктах работают несколько сетевых компаний. Не только мы, в том числе есть частные сети коттеджных поселков и СНТ. И, к примеру, нам известны случаи, когда свет людям возвращался не ночью, а только ближе к обеду следующего дня, как раз в тех случаях, когда высоковольтная линия, которая принадлежит нам уже в работе, но распределительная сеть отключена. Чаще всего выбило автомат, но в любом случае до людей должны были доехать обслуживающие компании и включить этот автомат. К сожалению, не всегда это было оперативно. Общая причина отключений примерно такая же, как и везде сейчас. Это морозы. Это огромная нагрузка на сети».

Иногда складывается ситуация, что даже лампочки горят не в полную силу, не говоря уже об электрических обогревателях. Люди используют газовые и бензиновые генераторы. Иногда оборудование просто замерзает. Рассказывает еще одна жительница Новокузнецова Ольга:

«Все было вялотекуще, терпимо. Да, свет отключали часто, потому что район у нас застраивается домами. То есть при подключении каждого дома у нас отключается вся линия, потому что нет резервной. Но мы к этому относились с пониманием: строятся люди. И нам постоянно обещали: вот-вот усилим мощности станции, вот-вот установим вам еще один трансформатор. Люди оставляли запросы в энергокомпанию и получали подобные ответы. Но с каждым годом ситуация усугублялась. В эти морозы был просто пик нагрузки, и случилась эта авария».

Местные жители посчитали: за год электричества не было более 80 часов. В чем причина таких проблем на электросетях? Говорит ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:

Игорь Юшков, ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности: «В основном, наверное, проблема именно в том, что выстраиваются целые коттеджные поселки, а выше по течению энергетическая инфраструктура не рассчитана на такие объемы потребления. Плюс к тому на бумаге условно СНТ, а по факту населенный пункт с круглогодичным проживанием и, соответственно, электрокотлами. Если по бумагам какое-то СНТ, то там предполагается очень низкий объем потребления. Проблема в несоответствии мощностей сетевого хозяйства и реального объема потребления».