Маргарита Симоньян прокомментировала выступление Путина

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что ее порадовало то, как президент РФ Владимир Путин выступал на прямой линии. Об этом пишет РИА «Новости».

В четверг, 14 декабря, Владимир Путин подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.

«Конечно, меня, в первую очередь, очень порадовала эта прямая линия тем, в какой президент форме. Вот, кто-нибудь, когда-нибудь пробовал четыре с лишним часа сидеть и отвечать на вопросы? Это ужасно тяжело, это практически невозможно», — подчеркнула Симоньян.

Главред заметила, что на протяжении всей прямой линии Путин сохранял хорошее настроение, юмор и самоиронию. Она добавила, что именно эти качества российского лидера принесли ему симпатии россиян 23 года назад.