Маргарита Симоньян прокомментировала выступление Путина

Симоньян оценила выступление Путина на большой пресс-конференции
Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что ее порадовало то, как президент РФ Владимир Путин выступал на прямой линии. Об этом пишет РИА «Новости».
В четверг, 14 декабря, Владимир Путин подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
«Конечно, меня, в первую очередь, очень порадовала эта прямая линия тем, в какой президент форме. Вот, кто-нибудь, когда-нибудь пробовал четыре с лишним часа сидеть и отвечать на вопросы? Это ужасно тяжело, это практически невозможно», — подчеркнула Симоньян.
Главред заметила, что на протяжении всей прямой линии Путин сохранял хорошее настроение, юмор и самоиронию. Она добавила, что именно эти качества российского лидера принесли ему симпатии россиян 23 года назад.
Симоньян уточнила, что ее поразило также внимание президента ко всем вопросам, то, что он не забывал их, возвращался к ним прямо во время пресс-конференции.