После обращения к Путину цены на яйца на краснодарском рынке снизились

Жительница Краснодара, задавшая на прямой линии с президентом Владимиром Путиным вопрос о росте цен на яйца и мясо птицы, сообщила о падении цен на местном рынке.

По словам женщины, цены пошли вниз после прямой линии. До мероприятии десяток яиц стоил 220 рублей, после — 180, утверждает она.

«Люди звонят и говорят, что у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня», - заявила жительница Краснодара в беседе с РИА Новости.

Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства пообещал, что ситуация будет улучшаться.