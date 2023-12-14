Гармаш вступился за сериал «Слово пацана»

«Выходит непростой, замечательный фильм "Слово пацана" об истории наших 90-х годов <…> Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — рассказал артист.