Гармаш вступился за сериал «Слово пацана»
Народный артист России Сергей Гармаш заявил, что нашумевший российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» является замечательным произведением. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Гармаша, сериал нацелен в первую очередь на взрослое поколение и несёт ясный посыл — показать ужасы девяностых годов, которые не должны повториться.
«Выходит непростой, замечательный фильм "Слово пацана" об истории наших 90-х годов <…> Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — рассказал артист.
Кроме того, Гармаш прокомментировал инициативы некоторых депутатов запретить сериал. Говоря об этом, артист сравнил «Слово пацана» с романом Федора Достоевского «Бесы».
«И вдруг всплеск: запретим! Ну, если хоть немного пойти по этому пути, то давайте начнем с "Бесов"», — считает он.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с призывом запретить сериал «Слово пацана».