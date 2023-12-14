Звезду сериала «Закрытая школа» госпитализировали

В Москве был госпитализирован российский актёр Александр Никитин, известный по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Овод». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Согласно имеющейся информации, 52-летний актёр сам обратился к врачам за помощью. Диагноз Никитина не уточняется, однако известно, что актёр пожаловался на боли и дискомфорт. Врачи назначили артисту полное обследование, после которого будет проведена операция.

Помимо «Закрытой школы» и «Овода» Никитин известен по ролях в таких сериалах, как «Обручальное кольцо», «Все к лучшему», «Между нами, девочками», «Я заберу твою семью», «Другая», «Женское дело», «Парфюмерша», «Амазонки». Всего в его фильмографии уже 112 ролей.