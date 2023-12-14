Эксперт оценил вероятность изменения формата «все включено» в отелях Турции
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с Рамблером высказался о возможном изменении системы "все включено" в турецких отелях, а также заявил о росте стоимости путевок в Турцию на лето следующего года.
Ранее сообщалось, что представители турецкой индустрии туризма предложили пересмотреть формат "все включено" в отелях, при котором турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.
Об изменении формата "все включено" в Турции говорят последние лет десять. Эта тема актуальна, поскольку за последние годы в стране произошло резкое подорожание продуктов питания и напитков, что было связано с резкой девальвацией турецкой лиры, с подорожанием водоснабжения, канализации, электричества, газа и так далее. За год тарифы на коммунальные услуги в Турции выросли в 4-5 раз. Соответственно, продукты питания тоже стали доставаться дороже... При этом удар пришелся на кошелек потребителя, в первую очередь на кошелек туристов из России и Западной Европы. Это две главные категории, являющиеся основными потребителями туристических услуг в Турции наравне с самими турками.Алексан МкртчянВице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян
Из-за подорожания отдыха в Турции туристическая отрасль страны в 2023 году недосчиталась более миллиона россиян и более полутора миллионов европейцев, отметил специалист.
"Все эти люди выбрали другие направления. Жители Западной Европы выбрали Грецию и Кипр, где подобного роста цен не наблюдалось, а россияне выбрали Объединенные Арабские Эмираты, Египет, а также саму Россию", — заявил Мкртчян, добавив, что в России в последнее время открывается все больше отелей с системой "все включено", которые могут составить конкуренцию турецким гостиницам.
Систему "все включено" эксперт назвал одной из главных причин выбора россиянами отдыха в Турции.
"Турецкие отельеры задумались над сложившейся ситуацией. Полностью убрать систему "все включено" у них не получится, поскольку иначе отдых в Турции перестанет быть интересен россиянам. 90 процентов отдыхающих в стране россиян не покидают территорию своих отелей, где они завтракают, обедают и ужинают. Они не выходят за территорию отелей, чтобы поесть. Система "все включено" очень удобна, особенно если люди отдыхают с детьми, особенно с маленькими. В отелях есть все те продукты, которые любят дети", — отметил собеседник.
В турецких отелях могут ввести различные форматы системы "все включено", например, со слабоалкогольными напитками или с крепким алкоголем, подчеркнул эксперт.
"Допустим, если вы пьете только "легкий" алкоголь - пиво или вино, то вы покупаете соответствующий пакет. Если вы пьете виски, водку, коньяк, ракы, то покупаете пакет с крепким алкоголем. Я считаю, что подобная система имеет право на жизнь. Однако это не сильно удешевит стоимость отдыха в Турции, революции в ценах не будет. При этом качество предоставляемых услуг снизится", — сказал эксперт, выразив мнение, что в следующем году значительных изменений в системе "все включено" в Турции не произойдет.
Снижения цен на отдых в Турции в обозримой перспективе не ожидается, подчеркнул собеседник.
"У российских потребителей на этот счет не должно быть иллюзий. Летом 2024 года никакого снижения цен по Турции не будет. Скорее всего, они даже вырастут, но не так сильно, как в прошлом году. Если в прошлом году произошло подорожание на 70 процентов, то в следующем, думаю, рост цен составит не более 15 процентов", — заключил специалист.
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