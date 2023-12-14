Эксперт оценил вероятность изменения формата «все включено» в отелях Турции

Об изменении формата "все включено" в Турции говорят последние лет десять. Эта тема актуальна, поскольку за последние годы в стране произошло резкое подорожание продуктов питания и напитков, что было связано с резкой девальвацией турецкой лиры, с подорожанием водоснабжения, канализации, электричества, газа и так далее. За год тарифы на коммунальные услуги в Турции выросли в 4-5 раз. Соответственно, продукты питания тоже стали доставаться дороже... При этом удар пришелся на кошелек потребителя, в первую очередь на кошелек туристов из России и Западной Европы. Это две главные категории, являющиеся основными потребителями туристических услуг в Турции наравне с самими турками.

Алексан Мкртчян Вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян