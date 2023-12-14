Машкова: в США было очень сложно и страшно

Актриса Мария Машкова в интервью YouTube-каналу GALBEN призналась, что изначально не планировала оставаться навсегда в США, где ей было очень сложно и страшно, и думала вернуться в Россию. По ее словам, в РФ она «выдыхала».

Актриса отметила, что самым трудным для нее в США стало то, что пришлось начинать все сначала, ведь о ней никто не знал в стране и заслуги в России никакой роли не играли. Машкова поделилась, что не могла получить даже эпизодическую роль в американских проектах несколько лет.

«Я прям выдыхала, когда уезжала из США, потому что там было прям очень-очень сложно и страшно. А в Россию ты приезжаешь, тебе: "Здравствуйте, Машенька. До свидания, Машенька. Кофейку?" Я успокаивалась. Приезжала в Америку, и такая: "Нет, здесь страшно. Ты что, хочешь, чтобы я сейчас кофе разливала и ходила опять по пробам? Не-е-т!"» — рассказала актриса.

Машкова подчеркнула, что не планировала оставаться в США и была готова вернуться в Россию, потому что там она была уже известна, а в Соединенных Штатах ей предстояло проходить этот путь по новой. Она поделилась, что очень дорожила тем путем, который она прошла в РФ, и «очень хотела вернуться туда и там жить».

«Я очень устала в США. Эмоционально», — добавила актриса.

Также, по ее словам, в Соединенных Штатах много налогов и более высокие цены, чем в России, но гонорары звезд наоборот больше.