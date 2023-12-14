Путин посоветовал уделить время близким в Новый год

В новогодние каникулы лучше провести время с близкими, считает президент России Владимир Путин.

Путин посоветовал уделить время близким в Новый год
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"В Новый год, мне кажется, нужно больше уделить внимание близким, семье, заниматься вместе, найти общее дело", - сказал Путин.

Он добавил, что стоит посещать выставки, театры, заниматься спортом.

"Обязательно, активный образ жизни вести. И, желательно, провести с близкими, семьей", - призвал глава государства.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным".