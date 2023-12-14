Путин посоветовал уделить время близким в Новый год
В новогодние каникулы лучше провести время с близкими, считает президент России Владимир Путин.
"В Новый год, мне кажется, нужно больше уделить внимание близким, семье, заниматься вместе, найти общее дело", - сказал Путин.
Он добавил, что стоит посещать выставки, театры, заниматься спортом.
"Обязательно, активный образ жизни вести. И, желательно, провести с близкими, семьей", - призвал глава государства.
"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным".