Милова* оштрафовали на 45 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Черемушкинский суд Москвы назначил штраф в размере 45 тыс. рублей бывшему замминистра энергетики России Владимиру Милову (признан в РФ иноагентом) за отказ разместить маркировку иноагента на своем канале в YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы от 13 декабря Милов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее Басманный суд Москвы признал Милова виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти) и заочно назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок заключения Милова будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Он находится в международном розыске. Уголовное дело было возбуждено из-за его видеороликов на YouTube. В апреле прошлого года Милов заявил, что уехал из России из-за опасений, что его могут арестовать.