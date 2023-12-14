Российского композитора экстренно госпитализировали

70-летнего советского и российского композитора Юрия Красавина экстренно госпитализировали из гостиницы «Марриотт», расположенной в центре Москвы . Об этом сообщает Telegram -канал Mash.

Отмечается, что музыкальный деятель поскользнулся и упал, в результате чего сломал лодыжку. Когда он добрался до своего номера, сотрудники отеля вызвали скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали перелом и увезли композитора в больницу.