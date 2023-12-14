Директор Малого театра рассказала о состоянии Юрия Соломина

"Юрий Мефодьевич готовится к выписке", - сказала собеседница агентства, отметив, что его состояние "значительно лучше". Отвечая на вопрос о сроках выписки, она отметила: "Мы ждали к концу этой недели, но пока неясно. Может быть, в начале следующей недели. Сейчас доделывают последние анализы".