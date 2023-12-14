Исследование Rambler&Co. 93% россиян сталкивались с фейками, но 81% им не поверили

Несмотря на обилие непроверенной информации, пользователи знают ее основные признаки и умеют ориентироваться в медиапространстве.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, сталкивались ли они лично с фейковой (ложной) информацией в интернете. Выяснилось, что чаще всего она встречается в социальных сетях и в основном на политические темы.

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Согласно опросу, 93% опрошенных россиян хоть раз сталкивались с недостоверной информацией. 7% утверждают, что не видели такой ни разу.

Чаще всего фейки попадаются в социальных сетях и мессенджерах (64%). Телевидение отметили 16%, интернет-издания – 15%. Меньше всего недостоверной информации, по мнению пользователей, в тематических или региональных изданиях (5%).

При этом респонденты отметили, что опровержения данной ранее информации чаще всего встречаются в интернет-СМИ (32%). Реже – в социальных сетях (27%) и по ТВ (22%). На мессенджеры и тематические издания указали 14% и 5% соответственно.

Самой благодатной темой для тиражирования фейков больше половины опрошенных (55%) назвали политику. 15% «ловили» неправду в новостях о разных событиях в родном городе или стране, 14% – об экономике. 9% считают, что самая непроверенная информация кроется в опубликованных слухах об известных личностях, 4% – в новостях шоу-бизнеса. Меньше всего (3%) её в теме здоровья.

81% опрошенных россиян не поверили в фейк, с которым они столкнулись. 11% поверили, но позже увидели опровержение, а 8% так и считают себя обманутыми.

Напомним, 7% участников опроса сообщили, что ни разу не становились жертвами фейков. 32% из них отметили, что у них хватает знаний не попадаться в информационную ловушку. 31% полностью доверяют тем СМИ, которые читают или смотрят. Четверть (25%) допускают, что в их инфополе есть недостоверная информация, но они её просто не замечают. А 12% придерживаются мнения, что чем меньше новостей читать – тем меньше попадётся фейков.

В ходе опроса респондентам также задан вопрос о том, что лично они считают признаком недостоверной новости. Ровно половина (50%) ответили, что это отсутствие ссылок на верифицированные источники, треть (33%) – раскрытие только одной точки зрения. 13% назвали излишнюю эмоциональность, 4% – просторечную лексику.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 ноября по 7 декабря 2023 года, охват составил 262 374 интернет-пользователя, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.

Информационная справка: