Исследование Rambler&Co. 93% россиян сталкивались с фейками, но 81% им не поверили
Несмотря на обилие непроверенной информации, пользователи знают ее основные признаки и умеют ориентироваться в медиапространстве.
Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, сталкивались ли они лично с фейковой (ложной) информацией в интернете. Выяснилось, что чаще всего она встречается в социальных сетях и в основном на политические темы.
Согласно опросу, 93% опрошенных россиян хоть раз сталкивались с недостоверной информацией. 7% утверждают, что не видели такой ни разу.
Чаще всего фейки попадаются в социальных сетях и мессенджерах (64%). Телевидение отметили 16%, интернет-издания – 15%. Меньше всего недостоверной информации, по мнению пользователей, в тематических или региональных изданиях (5%).
При этом респонденты отметили, что опровержения данной ранее информации чаще всего встречаются в интернет-СМИ (32%). Реже – в социальных сетях (27%) и по ТВ (22%). На мессенджеры и тематические издания указали 14% и 5% соответственно.
Самой благодатной темой для тиражирования фейков больше половины опрошенных (55%) назвали политику. 15% «ловили» неправду в новостях о разных событиях в родном городе или стране, 14% – об экономике. 9% считают, что самая непроверенная информация кроется в опубликованных слухах об известных личностях, 4% – в новостях шоу-бизнеса. Меньше всего (3%) её в теме здоровья.
81% опрошенных россиян не поверили в фейк, с которым они столкнулись. 11% поверили, но позже увидели опровержение, а 8% так и считают себя обманутыми.
Напомним, 7% участников опроса сообщили, что ни разу не становились жертвами фейков. 32% из них отметили, что у них хватает знаний не попадаться в информационную ловушку. 31% полностью доверяют тем СМИ, которые читают или смотрят. Четверть (25%) допускают, что в их инфополе есть недостоверная информация, но они её просто не замечают. А 12% придерживаются мнения, что чем меньше новостей читать – тем меньше попадётся фейков.
В ходе опроса респондентам также задан вопрос о том, что лично они считают признаком недостоверной новости. Ровно половина (50%) ответили, что это отсутствие ссылок на верифицированные источники, треть (33%) – раскрытие только одной точки зрения. 13% назвали излишнюю эмоциональность, 4% – просторечную лексику.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 ноября по 7 декабря 2023 года, охват составил 262 374 интернет-пользователя, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.
Информационная справка:
Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Mediascope, Cross Web, 2023). В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.