Умер один из основателей цветного телевидения в СССР
Один из основателей цветного советского телевидения Абрам Шендерович скончался на 97 году жизни. Об этом рассказал «Известиям» его куратор Константин Андреев.
По данным Telegram-канала 112, ученому, жившему в Москве, сегодня рано утром вызвали скорую, но прибывшие медики лишь смогли констатировать его смерть.
Абрам Шендерович отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева.
Напомним, что регулярное цветное телевизионное вещание началось в СССР 1 октября 1967 года по совместимой советско французской системе SЕСАМ. Оно было приурочено к 50 летию Октябрьской революции. При этом ведущие страны Западной Европы выбрали систему РАL.
Абрам Шендерович является одним из авторов книги «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи», в аннотации к которой отмечается, что в ней освещены «вопросы передачи сигналов изображения и звука в одном стволе радиорелейных линии, возможности передачи этих сигналов в сокращенной полосе частот».