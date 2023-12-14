Умер один из основателей цветного телевидения в СССР

Один из основателей цветного советского телевидения Абрам Шендерович скончался на 97 году жизни. Об этом рассказал «Известиям» его куратор Константин Андреев.

По данным Telegram-канала 112, ученому, жившему в Москве, сегодня рано утром вызвали скорую, но прибывшие медики лишь смогли констатировать его смерть.

Абрам Шендерович отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева.

Напомним, что регулярное цветное телевизионное вещание началось в СССР 1 октября 1967 года по совместимой советско французской системе SЕСАМ. Оно было приурочено к 50 летию Октябрьской революции. При этом ведущие страны Западной Европы выбрали систему РАL.