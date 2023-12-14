Умер худрук Русского академического оркестра Владимир Гусев

На 84-м году ушел из жизни художественный руководитель Русского академического оркестра Владимир Гусев. Об этом 14 декабря сообщается на сайте Новосибирской государственной филармонии.

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Народный артист России отдал работе в оркестре более полувека, последние 45 лет занимая руководящие должности. Главному дирижеру удалось значительно расширить репертуар, который сейчас насчитывает свыше пяти тысяч произведений. Во главе с Гусевым музыканты выступали с ведущими певцами страны: Зурабом Соткилавой, Иосифом Кобзоном, Артуром Эйзеном, Ренатом Ибрагимовым и многими другими.

«Уход из жизни Владимира Поликарповича Гусева стал огромной и невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни региона. Коллектив Новосибирской филармонии глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования его родным и близким, всему коллективу Русского академического оркестра», — говорится в сообщении.

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