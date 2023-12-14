Иммунолог назвал беспокойной эпидемиологическую ситуацию в России

«Продолжается тенденция на рост заболеваемости ковидом. Правда она, с моей точки зрения, через две недели начнет идти на временное снижение в новогодние дни. После 10-15 января будет снова заметный рост. Тем не менее, с начала октября этот рост продолжается. Мы видели в последние месяцы во второй половине августа — первой половине сентября всплеск, потом стабилизация на высоких уровнях и дальше еженедельный рост. По официальным данным каждая неделя к неделе с октября давала рост до 20 процентов в среднем по заболеваемости. Это довольно большой рост», — сказал он.