«Я заслуживаю большего?»: куда пропала телеведущая Лариса Вербицкая

Заслуженная артистка России, диктор и телеведущая Лариса Вербицкая в последнее время пропала с экранов. Чем она занимается сейчас, как живет?

Чем известна Вербицкая

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Лариса Вербицкая родилась 30 ноября 1959 года в Феодосии в семье военного и медсестры. Когда будущая знаменитость была младенцем, семья перебралась в Кишинев, куда перевели подразделение отца. В Молдавии будущая телеведущая училась в школе с языковым уклоном, занималась английским языком и спортом и даже состояла в юношеской сборной Молдавии по прыжкам в высоту.

Вербицкая училась на факультете русского языка и литературы Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ. Еще во время учебы она решила попробовать себя в качестве диктора на молдавском телевидении и прошла кастинг.

Спустя год работы на телевидении Вербицкая начала вести новостную передачу на одном из центральных каналов Кишинева, а в 1985 году переехала в Москву и стала работать в дикторском отделе Центрального телевидения СССР.

В 2004 году телеведущей присвоили звание заслуженной артистки России.

После двух лет работы в дикторском отделе ЦТ Вербицкая попробовала себя в роли телеведущей утреннего блока новостей. Спустя некоторое время она стала вести программу «Доброе утро» на Первом канале.

Вербицкая также является вице-президентом Лиги профессиональных имиджмейкеров, а в качестве эксперта по стилю принимала участие в передаче «Модный приговор».

В 2002 году она стала участницей третьего сезона проекта «Последний герой». В 2007 году Вербицкая попробовала свои силы в качестве фигуристки в шоу «Ледниковый период».

Телеведущая также появлялась в таких программах, как «Кто хочет стать миллионером?», «Угадай мелодию», «Слабое звено» и «Форт Боярд».

В 2014 году Вербицкая и ее соведущий Борис Щербаков покинули «Доброе утро» на Первом канале. В 2016 году она вела рубрику о красоте и здоровом образе жизни в программе «Здоровье» Елены Малышевой.

В 2018 году Вербицкая начала вести передачу «Дневник активной жизни», где делилась с аудиторией своими секретами сохранения стройной фигуры.

Что известно о личной жизни Вербицкой

Лариса Вербицкая была замужем два раза. Ее первого супруга звали Юрий, от него она родила сына Максима в 1979 году.

Второй муж телеведущей — оператор и режиссер Александр Дудов. В 1990 году у пары родилась дочь Инна.

Кроме того, у Вербицкой есть трое внуков: Ульяна, Елисей и Лука.

Чем сейчас занимается Вербицкая

В марте этого года Лариса Вербицкая попала в ДТП в Москве. Авария произошла возле дома № 91 на улице Профсоюзной.

«„КамАЗ“ при перестроении из ряда в ряд задел машину Ларисы. Никто не пострадал», — сообщила ее директор и дочь Инна Дудова.

В последнее время Вербицкая пропала с телевидения. Она объясняла, что перестала работать на Первом канале, поскольку у нее закончился договор.

«Я не первая. У меня был договор, он закончился. По телефонному звонку мне сообщили, что он закончился, и, собственно, все. Может быть, я заслуживаю большего? Но я перевела дух и стала свободной», — объясняла диктор.