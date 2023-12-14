Иностранные туристы массово устремились в Россию

Иностранные туристы с начала 2023 года забронировали вдвое больше мест в отечественных отелях, чем за аналогичный период 2022 года. О том, что зарубежные путешественники массово устремились в Россию, рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, его слова приводит «Прайм».

Чиновник отметил, что в первую очередь Россией интересуются туристы из Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и Индии.

Данные об увеличении количества гостей из-за рубежа подтвердил гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. По его словам, в 2023 году наблюдалось «существенное восстановление потоков иностранных туристов в Россию». Мусихин подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря внедрению электронных виз в РФ.