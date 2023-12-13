Актер Владимир Сычев рассказал о жизни за границей

Актер Владимир Сычев признался в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что может уехать за границу максимум на месяц или два.

По словам Сычева, он начинает скучать по России через месяц пребывания за рубежом. Артист вспомнил, как три месяца «зимовал» в Индии. Его семья там находилась на постоянной основе, а он периодически вылетал на съемки в Москву.

«Как-то в студенческие годы мы ездили по обмену опытом с курсом в Америку. Тоже на месяц. После месяца уже домой хочется. Но всегда хочется там посмотреть что-то новое, отдохнуть, перезагрузиться, но домой тянет», — рассказал актер.

В феврале Владимир Сычев вспомнил, как потратил всего $100 на медовый месяц в Крыму. Он уточнил, что тогда ему было 20 лет, а его невесте Арине 17. Первый брак Сычева просуществовал всего 2 года, позже артист встретил свою будущую жену Алесю Великанову, с которой он состоит в браке уже 23 года.

Сычев впервые стал отцом в 39 лет. Его жена родила первенца в 2010 году. Девочку назвали Анна. В 2012-м у артиста появилась на свет вторая дочь Мария.