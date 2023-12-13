Владимир Сычев рассказал о жизни за границей: «Тянет домой»

Актер Владимир Сычев признался в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что может уехать за границу максимум на месяц или два.

Актер Владимир Сычев рассказал о жизни за границей
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По словам Сычева, он начинает скучать по России через месяц пребывания за рубежом. Артист вспомнил, как три месяца «зимовал» в Индии. Его семья там находилась на постоянной основе, а он периодически вылетал на съемки в Москву.

«Как-то в студенческие годы мы ездили по обмену опытом с курсом в Америку. Тоже на месяц. После месяца уже домой хочется. Но всегда хочется там посмотреть что-то новое, отдохнуть, перезагрузиться, но домой тянет», — рассказал актер.

В феврале Владимир Сычев вспомнил, как потратил всего $100 на медовый месяц в Крыму. Он уточнил, что тогда ему было 20 лет, а его невесте Арине 17. Первый брак Сычева просуществовал всего 2 года, позже артист встретил свою будущую жену Алесю Великанову, с которой он состоит в браке уже 23 года.

Сычев впервые стал отцом в 39 лет. Его жена родила первенца в 2010 году. Девочку назвали Анна. В 2012-м у артиста появилась на свет вторая дочь Мария.

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