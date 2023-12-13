Умерла литератор Мария Розанова

Скончалась литератор, публицист и издатель Мария Розанова, сообщает РБК со ссылкой на писателя Дмитрия Быкова* (признан в России иностранным агентом).

Она была вдовой писателя Андрея Синявского и матерью французского писателя Егора Грана.

Розанова родилась 27 декабря 1929 в городе Витебск (Белоруссия). Она окончила искусствоведческое отделение МГУ.

Также Розанова работала в Литературном музее, занималась архитектурной реставрацией, преподавала в студии театра Моссовета, работала экскурсоводом, преподавала во ВГИКе, в Абрамцевском художественном училище. Печаталась в журнале «Декоративное искусство». Была известным ювелиром.

В 1973 году вместе с Синявским она уехала из СССР. В период с 1977 по 1997 год была издателем и соредактором, а позднее и главным редактором журнала «Синтаксис».

Также сегодня стало известно о том, что российский журналист, автор цикла очерков «Бандитский Петербург» Андрей Константинов скончался на 61-м году жизни. В последний год у журналиста были серьезные проблемы со здоровьем. Он умер дома от последствий неизлечимого заболевания.