Похудевшая до 40 кг Дрожжина перенесла три инсульта

Она реально себя плохо чувствует и проходит курс лечения. Это все, что пока вам могу сказать. Не знаю, кто что пишет, по-любому это медицинская тайна. <...> Она перенесла несколько тяжелых операций еще в 2022 году и три инсульта, она это не скрывает. В настоящее время проходит курс реабилитации, — отметил Макаров.