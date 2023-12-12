В Минтруде назвали риски трудовых договоров с релокантами
В Минтруде заявили, что заключение трудовых договоров с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. Об этом пишут «Известия».
В ведомстве пояснили, что сотрудничество со специалистами, работающими за рубежом, может обернуться проблемами при уплате налогов, страховых взносов, обеспечении безопасности персонала. В министерстве уточнили, что с удаленщиками следует заключать договор гражданско-правового характера.
Эксперты пояснили, что письмо Минтруда несет рекомендательный характер и не имеет юридической силы: закон не запрещает заключать трудовой договор с релокантами.
Запрет на удаленную работу из-за рубежа усугубит дефицит кадров в ряде отраслей, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян Агван Микаелян. Он добавил, что работа из-за границы не сказывается на производительности труда.
Вместе с тем, заметила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова, при заключении договора ГПХ также есть риски. В частности, при проверке со стороны налоговой службы такие отношения могут быть переквалифицированы в трудовые и работодателю придется выплатить все сборы и штрафы.