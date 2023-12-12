В Минтруде назвали риски трудовых договоров с релокантами

В Минтруде заявили, что заключение трудовых договоров с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. Об этом пишут «Известия».

В ведомстве пояснили, что сотрудничество со специалистами, работающими за рубежом, может обернуться проблемами при уплате налогов, страховых взносов, обеспечении безопасности персонала. В министерстве уточнили, что с удаленщиками следует заключать договор гражданско-правового характера.

Эксперты пояснили, что письмо Минтруда несет рекомендательный характер и не имеет юридической силы: закон не запрещает заключать трудовой договор с релокантами.

Запрет на удаленную работу из-за рубежа усугубит дефицит кадров в ряде отраслей, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян Агван Микаелян. Он добавил, что работа из-за границы не сказывается на производительности труда.