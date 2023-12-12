На выставке-форуме «Россия» начала работу студия ЭИСИ. В рамках первого обсуждения Высшая школа экономики представила экспресс-отчет о ходе выставки. Эксперты опросили 1293 посетителей разных возрастов. Большинство посетителей заявили, что гордятся своей страной и узнали много нового на выставке.

9 из 10 опрошенных отметили, что на выставке узнали много нового, особенно про регионы страны. 85% отметили, что им очень понравилось содержание выставки. Социологи уверены – это очень высокий показатель. Также опрос проводился не только про содержание выставки, но и про возможность самореализации в нашей стране. Так, 93% опрошенных считают, что у молодых людей в России такая возможность есть, говорится в Telegram-канале ЭИСИ.