Умерла легендарная ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова

Советская радиоведущая и журналистка Людмила Швецова скончалась в Москве на 83-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Канал назвал Людмилу Швецову легендарной ведущей радио «Маяк» — она проработала на радиостанции до 1978 года, начав с должности редактора отдела выпуска и затем став старшим редактором космических программ.

Публикации Швецовой выходили в журналах «Кругозор», «Огонек», «Крестьянка» и центральных газетах. Швецову внесли в «Книгу рекордов Гиннесса» как единственную в мире женщину-журналиста, четыре раза побывавшую на Северном полюсе. Также она несколько раз побывала на Байконуре во время запусков ракет.