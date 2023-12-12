Церковный суд Москвы постановил лишить священного сана архимандрита Кирилла

Архимандрит Кирилл (Говорун) в 2008-2009 годы возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). До марта 2012 года он занимал должность первого заместителя председателя учебного комитета при Священном синоде Русской православной церкви, в то время также являлся членом президиума Межсоборного присутствия РПЦ и научным сотрудником Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

В марте 2022 года Говорун, будучи уже преподавателем Стокгольмской школы теологии (Швеция), сообщил в своем Telegram-канале, что стал одним из составителей декларации с осуждением концепции Русского мира и спецоперации РФ на Украине. Документ был подписан рядом западных ученых-богословов и теологов и опубликован на одном из греческих порталов. Первый замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Александр Щипков тогда заявил ТАСС, что указанная декларация не имеет ничего общего с подлинным христианством и является чисто политическим документом.