Мэр Хабаровска прокомментировал инцидент с украинскими грамотами в детсаду

Мэр Хабаровска Кравчук извинился за инцидент с украинскими грамотами в детсаду
Мэр Хaбаровска Сергей Крaвчук извинилcя за инцидент с награждением детей грамотами с символикой Украины на соревнованиях в дeтском саду.
"Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
О случившемся стало известно накануне. После соревнований по пионерболу, в котором приняли участие три детских сада города, воспитанникам одного из них выдали грамоты с символикой Украины. Сообщалось, что инструктор по физкультуре сама нашла в интернете образцы грамот и распечатала их, а заведующая их утвердила, не обратив внимания на символику.
"Проверка всех обстоятельств случившегося продолжается, однако уже сейчас очевидно, что дети - участники состязаний - невольно стали объектами информационного давления", - заявил Кравчук, отметив недопустимость ситуации.
Коллективы всех дошкольных образовательных учреждений города после инцидента в детсаду будут привлечены к дополнительным мероприятиям, которые касаются задач патриотического воспитания, добавил Кравчук.