Мэр Хабаровска прокомментировал инцидент с украинскими грамотами в детсаду

"Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении ", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.

О случившемся стало известно накануне. После соревнований по пионерболу, в котором приняли участие три детских сада города, воспитанникам одного из них выдали грамоты с символикой Украины. Сообщалось, что инструктор по физкультуре сама нашла в интернете образцы грамот и распечатала их, а заведующая их утвердила, не обратив внимания на символику.