Вильфанд предупредил россиян о суперсибирских морозах в некоторых регионах
Россиян в ряде регионов страны ожидают так называемые суперсибирские морозы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, аномальные холода ожидаются в Заволжье, на Урале и в Западной Сибири, где столбики термометров опустятся на 10-20 градусов ниже нормы.
"На Урале, Челябинская, Курганская и Свердловская области - морозы минус 40-42 градуса. В самых густонаселенных районах Западной Сибири - Омская, Томская, Новосибирская [области] - до минус 45 градусов. В Красноярском крае - даже минус 50 градусов, на западной территории Якутии - минус 45 градусов, - рассказал Вильфанд RT.
Синоптик напомнил, что в России привыкли к понятию "сибирские морозы", но здесь впору говорить о "суперсибирских морозах".
Ранее сообщалось, что на Урале из-за аномальных морозов начались перебои с электроснабжением и отоплением - люди пытаются согреться дома в шубах и одеялах. В одном из районов Хабаровского края ввели режим ЧС из-за обильных осадков, в Курганской области - штормовое предупреждение, а в ряде городов циклон привел к отмене занятий в школах.