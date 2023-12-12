Супругу Ельцина экстренно госпитализировали в Москве

Вдова первого президента России Наина Ельцина была экстренно госпитализирована в Москве. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил Mash.

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У 91-летней Наины резко ухудшилось самочувствие, врачи приняли решение о ее госпитализации после проведения консультации. Сейчас состояние женщины контролируют врачи, сообщил Telegram-канал Mash.

Также стало известно о госпитализации композитора Александры Пахмутовой. В СМИ сообщалось, что у женщины обнаружили коронавирусную инфекцию. Позднее информацию болезни композитора COVID-19 опроверг директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко. По его словам, народная артистка действительно была госпитализирована, но с простудным заболеванием.